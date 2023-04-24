Наступили дни любования тюльпанами: 5 типичных фото Севастополя в апреле 2023

Приморский бульвар. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В апреле Севастополь украсили огромные клумбы цветущих тюльпанов.

В Севастополе огромные клумбы тюльпанов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Приморский бульвар города-героя составляет серьезную конкуренцию Никитскому саду, где в разгаре Парад тюльпанов 2023. Правда у Севастополя есть одно весомое преимущество – за красоту не нужно платить. Приезжай или приходи на Приморский бульвар и любуйся, не покупая входной билет. Никитский сад же требует 200-500 рублей, что довольно накладно, если вы приехали в главный Сад Южного берега Крыма всей семьей.

В апреле на Крымском полуострове очень красиво. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Красота! Глядеть, не наглядеться. Жалко, что аромат нельзя почувствовать, потому что скамейки красят, не могли до понедельника отложить, - делятся впечатлениями отдыхающие.

23 апреля в Севастополе красили скамейки в Приморском парке. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Да, действительно в минувшее воскресенье на Приморском бульваре случился настоящий флешмоб маляров.

Но запах краски праздник тюльпанов не отменил. Такой незначительной мелочи не под силу свести на нет очарование ярких весенних цветов. Не портят апрельский настрой и происки врагов, которые успешно отражают бдительные силы противовоздушной обороны.

Все делают фото на память. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Весну и апрель никто не в силах отметить!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50