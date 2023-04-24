В Феодосии двум наркоторговцам дали по 10 лет колонии

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В Феодосии двух участников организованной преступной группы признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчины стали членами ОПГ, которая занималась наркоторговлей. Осужденные совершали преступления с декабря 2019 по март 2020 года.

– Подсудимые совместно и согласованно с иными участниками организованной группы с целью извлечения прибыли с помощью сети «Интернет» сбывали наркотические средства в городах Феодосия, Евпатория, Ялта, Ростов-на-Дону, Краснодар, Москва, – отметили в прокуратуре.

В марте 2020 года злоумышленников задержали. У них изъяли марихуану. Обоих мужчин приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого и особого режимов.