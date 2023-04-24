На ярмарках в Симферополе продали более 26 тонн продукции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 26 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в крымской столице работают шесть ярмарок.

– На ярмарочных мероприятиях представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца, свежемороженая рыба, крупы, подсолнечное масло, выпечка и многое другое, – говорится в сообщении.

На ярмарках, которые состоялись с 22 по 23 апреля, фермеры продали 26,9 тонны продукции. В администрации подчеркнули, что сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию без посредников и наценок. За счет этого удается снизить цены.