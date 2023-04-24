В Крыму потеплеет до 22 градусов, а потом похолодает до 10

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя неделя апреля в Крыму начнется с потепления до 22 градусов, однако позднее начнутся дожди, и вновь похолодает. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По его словам, в первой половине недели ожидается переменная облачность без осадков.

– Ночами будет еще свежо, 5-10 градусов, а днем температурный фон повысится, – отметил Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Специалист отметил, что днем в понедельник температура воздуха составит 13-18 градусов, а на следующий день потеплеет до 15-20.

– К среде выйдем на 17-22, а это уже показатели мая, – подчеркнул Тишковец.

Во второй половине недели в Крыму ожидаются дожди и похолодание.

– Днем в четверг 15-20, в пятницу 10-15, в субботу и воскресенье 11-16, в лучшем случае +12…17, – добавил синоптик.