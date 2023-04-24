В Крыму инвесторам компенсируют 1,5 миллиона за номер в модульной гостинице

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

В Крыму инвесторам могут компенсировать до 1,5 миллиона рублей за номер в модульной гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства курортов и туризма.

Минэкономразвития России начало отбор регионов на предоставление субсидии на поддержку инвестпроектов по созданию модульных средств размещения. Инвесторам возместят часть затрат. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета.

Если крымские проекты победят в конкурсе, республика сможет претендовать на субсидию на софинансирование части затрат бизнеса на покупку и монтаж модульных средств размещения..

– Размер субсидии не может составлять более 1,5 миллиона рублей на один номер в модульном некапитальном средстве размещения и более 50% стоимости инвестиционного проекта, – пояснили в Минкурортов.

В прошлом году в Крыму появилось 11 современных модульных отелей. Реализация этих проектов позволила увеличить номерной фонд на 249 номеров на 942 места. Кроме того, было создано почти 100 новых рабочих мест.