Крымчанина осудили на 1,5 года за поджог автомобиля сотрудника антикоррупционного комитета

Поджигатель в ходе следствия полностью возместил ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму перед судом предстал мужчина, который поджег личный автомобиль сотрудника Комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года в селе Скворцово Симферопольского района неизвестные подожгли автомобиль сотрудника управления антикоррупционных проверок комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Полицейские выяснили, что поджог был осуществлен с целью уничтожения находившихся в автомобиле документов.

Ранее комитет провел проверку Государственного архива РК, в результате которой было выявлено свыше 55 фактов помещения в архивы подложных решений сельсоветов о выдаче земельных участков общей площадью 23 гектара и стоимостью свыше 500 млн рублей. Сообщалось о задержании восьми подозреваемых в незаконном присвоении участков в Ялте, Симферополе и Симферопольском районе.

Отмечается, что поджигатель в ходе следствия полностью возместил ущерб. Симферопольский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 167 УК РФ и приговорил к 1,5 годам лишения свободы.

– В настоящее время расследуется уголовное дело, в ходе которого будет дана оценка каждому факту подделки и использования документов с определением роли всех участников организованной преступной группы, – добавили в комитете.

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