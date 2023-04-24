В Севастополе приезжий вступился за женщину и избил ее сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 42-летнего жителя Хабаровска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 65-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Между севастопольцем и его сожительницей возник конфликт. Поводом для ссоры стало рукоприкладство мужчины. В семейный конфликт вмешался бывший муж пострадавший и его приятель из Хабаровска.

– Последний, в ходе выяснения отношений, нанес пожилому мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, а затем скрылся на такси в неизвестном направлении, – отметили в полиции.

Пострадавшего увезли в больницу. У пенсионера диагностировали многочисленные травмы. Он получил тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали в Джанкое. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу.