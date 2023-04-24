В Евпатории выдали 20 приказов на получение земли участниками СВО

Фото: Министерство информации Крыма

В Евпатории выдали первые приказы на получение земельных участков участниками специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

– Сегодня в Евпатории выдали более 20 приказов на получение земельных участков участникам СВО, – написала она.

Глава администрации подчеркнула, что это прекрасное и очень важное событие для Евпатории. Демидова поблагодарила защитников Родины за службу.

– Поздравляю с сегодняшним событием вас и ваши семьи! – написала градоначальница.

Как сообщалось ранее, в Ялте началась выдача сертификатов на земельные участки участникам специальной военной операции. Сообщалось, что в списке – первые 46 человек.

Напомним, 7 апреля в Симферополе участники СВО получили первые документы на земельные участки. Наделы выдали в поселке Лесновка под Саками.