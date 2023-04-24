Свыше 3,4 тыс. человек воспользовались автобусами между Крымом и Херсонской областью с 1 февраля

Регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было возобновлено после восьмилетнего перерыва 1 июля 2022 года Фото: Ирина ГЕРЦ

Запущенными 1 февраля автобусными маршрутами между Крымом и Херсонской областью воспользовались уже более 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– С 1 февраля текущего года заработали новые маршруты: Ялта – Симферополь – Геническ, Джанкой – Геническ, Симферополь – Скадовск. Ими воспользовались более 3,6 тысячи человек, – написал Аксенов.

Аксенов напомнил, что регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями было возобновлено после восьмилетнего перерыва 1 июля 2022 года. В прошлом году было перевезено более 12,5 тыс. человек. Наиболее востребованным оказался маршрут Симферополь – Мелитополь, в прошлом году им воспользовались около 7,4 тыс. человек, а с начала текущего года перевезено уже 5 тысяч пассажиров.

Ранее Сергей Аксенов поддержал идею возобновления железнодорожного сообщения с Херсонской областью и другими новыми регионами РФ, если будет обеспечена безопасность. По его словам, для этого есть вся необходимая инфраструктура.

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