В Крыму девятилетнему мальчику заплатили 50 тысяч за нападение собаки

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В Кировском районе девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения бродячей собаки, заплатили 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

К первому заместителю прокурора республики Павлу Смагоринскиму обратилась мать девятилетнего мальчика, которого укусила бродячая собака. Это произошло в январе. Мальчик гулял возле дома в Кировском, и на него напала бродячая собака. Животное укусило ребенка за ногу. Пострадавший получил открытую рану левого бедра.

– При этом сельчане неоднократно обращались в органы местного самоуправления с заявлениями о необходимости принятия мер в отношении бесхозяйных животных, обитающих в границах сельских поселений, вместе с тем должностными лицами местной администрации необходимые меры не принимались, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд. С администраций Кировского сельского поселения и Кировского района взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. От властей района и пгт потребовали организовать отлов бродячих собак.

– В настоящее время заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального образования Кировский район, – говорится в сообщении.