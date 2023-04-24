Херсонская и Запорожская области поставляют в Крым 700 тонн сельхозпродукции еженедельно

Фермерам из Херсонской и Запорожской областей бесплатно предоставляются места на еженедельных ярмарках. Фото: администрация Симферополя

Запорожская и Херсонская области поставляют в Крым 700 тонн сельскохозяйственной продукции в неделю. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул важность того, что фермеры новых регионов могут продавать свою продукцию в Крыму без посредников.

– Например, на симферопольском рынке «Привоз» для них выделено 20 мест. При организации еженедельных ярмарок фермерам из Херсонской и Запорожской областей бесплатно предоставляются места, – рассказал Аксенов. Он отметил, что эти меры приводят к снижению стоимости продукции для конечного потребителя.

Напомним, в Симферополе еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. В минувшие выходные на таких ярмарках было реализовано более 26 тонн продукции.

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