НовостиОбщество 24 апреля 2023 22:29

Погода на 25 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе