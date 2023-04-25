Погода на 25 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +16...+18°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 9-14 м/с., тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +14°…+15°, южный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +13…+14°, южный ветер 4-6 м/с. Малооблачно.
В Феодосии +13…+14°, южный ветер 4-7 м/с. Малооблачно
В Черноморском +15…+16°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +17…+18°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +15…+17°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +16…+17°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +10…+13°.
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