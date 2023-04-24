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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 12:47

Крымчанин пытался ограбить пенсионерку и сел почти на 2,5 года

Осужденный – особо опасный рецидивист
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Евпатории ранее неоднократно судимого 48-летнего местного жителя признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина подбежал к 68-летней женщине и попытался вырвать из ее рук сумку. Пенсионерка упала, и крымчанин ударил ее по лицу. Пенсионерка оказала сопротивление. Кроме того, ограбить пострадавшую жителю Евпатории помешали очевидцы.

– Подсудимый являлся особо опасным рецидивистом, – подчеркнули в прокуратуре

На суде крымчанин не признал свою вину. Его приговорили к двум годам четырем месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.