В Симферополе перекроют участок улицы Павленко 26 апреля

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 26 апреля с 06:00 до 12:00 будет перекрыто движение на участке улицы Павленко от улицы Александра Невского до парка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

– На участке также будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство машины эвакуатора, – добавили в мэрии.

Напомним, в Симферополе 25 апреля с 07:00 до 16:00 будет запрещена парковка на участке улицы Куйбышева от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу.

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