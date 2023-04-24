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В понедельник, 24 апреля, в Севастополе возобновилось движение морского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

Движение морского транспорта приостановили утром. На конечных – площадях Захарова и Нахимова – организовали подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте. Позднее стало известно, что ограничения сняты.

– Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, два дрона пытались атаковать Севастополь. Один из них уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Из-за взрывов беспилотников в Севастополе повыбивало стекла в четырех жилых домах. Никто из людей не пострадал.