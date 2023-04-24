В Симферополе 25 апреля отключат свет на 25 улицах

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 апреля в Симферополе частично отключат свет на 25 улицах и 1 бульваре.
В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ электросети планируется обесточить с 8.00 утра до 17.00 вечера.
Где не будет света в Симферополе 25 апреля 2023:
улица Глинки, 60, 67;
улица А. Невского, 38-42 , 29-31/16 ;
улица Долгоруковская, 41;
улица Павленко, 2-20/41 , 3-5 ;
бульвар Ленина, 1/7-3А ;
улица Кавказская, 16-18 ;
улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;
улица Некрасова, 22;
улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;
улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;
улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;
улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,
улица Франко, 22-24;
улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;
улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;
улица Народная, 66-78 , 53-101 ;
улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.
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