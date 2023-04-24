В Симферополе 25 апреля отключат свет на 25 улицах

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 апреля в Симферополе частично отключат свет на 25 улицах и 1 бульваре.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что из-за ремонтных работ электросети планируется обесточить с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе 25 апреля 2023:

улица Глинки, 60, 67;

улица А. Невского, 38-42 , 29-31/16 ;

улица Долгоруковская, 41;

улица Павленко, 2-20/41 , 3-5 ;

бульвар Ленина, 1/7-3А ;

улица Кавказская, 16-18 ;

улица Караимская, 2-4А , 1-5 ;

улица Некрасова, 22;

улица Сергеева-Ценского, 16-30 , 15-23 ;

улица Крылова, 21/улица Караимская, 22;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 2-12 , 1-11 ;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 2-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Декабристов, 14-20А , 13-21А ;

улица Морозова, 8-14 , 19-23 ;

улица Шполянской, 12А-18 , 17-23 ,

улица Франко, 22-24;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.

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