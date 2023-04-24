В Симферополе открылась выставка архивных документов о российско-кубинской дружбе

Фото: rk.gov.ru

Сегодня, 24 апреля, в Государственном архиве Республики Крым открылась выставка «История и традиции российско-кубинской дружбы в Крыму (на примерах народной дипломатии)».

Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения лидера кубинской революции Эрнесто Че Гевары. Многие представленные материалы ранее нигде не экспонировались. Открывала выставку вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

– На выставке представлены более 130 документов представителей Кубы, которые принимали участие в государственных и дружественных визитах, образовательных программах, а также обширный фотоматериал по заявленной теме, – передает Крымская газета.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

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