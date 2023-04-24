В Гагаринском парке Симферополя высадят до 15 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина планируют высадить 10-15 тысяч цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Высадка весенне-летних цветов в симферопольских парках продолжается.

– В настоящее время высаживаем тысячу цветов гайлардии. Это очень неприхотливый цветок с красно-желтым окрасом. Высадка сегодня осуществляется в районе памятника «Жертвам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий и испытаний ядерного оружия», – рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Роман Филипенко.

Он отметил, что цветы также появятся в Гагаринском парке. Высадка продолжится на протяжении всего мая. В зависимости от погоды собираются высадить 10-15 тысяч новых саженцев. Речь идет о виолах, бегониях и других растениях.