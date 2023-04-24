В Симферополе изменится схема движения автобуса №5

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе с 25 апреля изменится схема движения автобусного маршрута №5 «ул. Маршала Жукова – микрорайон Пневматика».

– Автобусы, следующие по данному маршруту, будут осуществлять заезд на остановку завод «Симсельмаш» (ул. Узловая), – сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымтроллейбус».

Отмечается, что расписание движения маршрута не изменится.

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