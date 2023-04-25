Евпатория вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах

Евпатория - отличное место для отдыха.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпатория попала в рейтинг мест, где востребован отдых на природе с комфортом - в глэмпинге или кемпинге. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировали статистику и выявили самые популярные направления для такого отдыха в 2023 году.
- Первое место у Архыза. На втором Анапа, а на третьем - Чемал на Алтае, - отметили аналитики.
Евпатория заняла восьмое место – хороший результат, ведь на полуостров временно не летают самолеты.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах (средняя стоимость в рублях ночи):
Архыз, 10 990
Анапа, 6538
Чемал, 4439
Коробицыно, 12 781
Майкоп, 4823
Хужир, 3783
Лахденпохья, 10290
Евпатория, 6306
Сочи, 3430
Кабардинка, 5454.
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