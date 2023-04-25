Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 5:31

Евпатория вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах

Крымский курорт любят россияне
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Евпатория - отличное место для отдыха.

Евпатория - отличное место для отдыха.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория попала в рейтинг мест, где востребован отдых на природе с комфортом - в глэмпинге или кемпинге. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировали статистику и выявили самые популярные направления для такого отдыха в 2023 году.

- Первое место у Архыза. На втором Анапа, а на третьем - Чемал на Алтае, - отметили аналитики.

Евпатория заняла восьмое место – хороший результат, ведь на полуостров временно не летают самолеты.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах (средняя стоимость в рублях ночи):

Архыз, 10 990

Анапа, 6538

Чемал, 4439

Коробицыно, 12 781

Майкоп, 4823

Хужир, 3783

Лахденпохья, 10290

Евпатория, 6306

Сочи, 3430

Кабардинка, 5454.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50