Евпатория вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах

Евпатория - отличное место для отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Евпатория попала в рейтинг мест, где востребован отдых на природе с комфортом - в глэмпинге или кемпинге. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировали статистику и выявили самые популярные направления для такого отдыха в 2023 году.

- Первое место у Архыза. На втором Анапа, а на третьем - Чемал на Алтае, - отметили аналитики.

Евпатория заняла восьмое место – хороший результат, ведь на полуостров временно не летают самолеты.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в глэмпингах и кемпингах (средняя стоимость в рублях ночи):

Архыз, 10 990

Анапа, 6538

Чемал, 4439

Коробицыно, 12 781

Майкоп, 4823

Хужир, 3783

Лахденпохья, 10290

Евпатория, 6306

Сочи, 3430

Кабардинка, 5454.

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