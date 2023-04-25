Ревнивому крымчанину грозит срок за поджог двух машин и хранение марихуаны

Мужчина стал фигурантом сразу четырех уголовных дел Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферопольском районе полицейские задержали 46-летнего ранее судимого жителя поселка Николаевка по подозрению в поджоге чужого автомобиля, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По версии следствия, мужчина пришел к дому своей возлюбленной и увидел во дворе припаркованную иномарку и решил, что она принадлежит его сопернику. В сердце мужчины взыграла ревность, и он поджег автомобиль конкурента. На деле же машина принадлежала сотруднику коммунальных служб, который ремонтировал дорогу неподалеку. Ущерб составил 218 тысяч рублей.

При задержании у мужчины нашли сверток с марихуаной, при обыске у него дома – еще несколько емкостей с аналогичным содержимым. В общей сложности у него изъяли более 60 грамм запрещенного вещества.

Впоследствии выяснилось, что он поджигает автомобили не первый раз.

– В ходе проверки полицейские установили причастность злоумышленника к поджогу ещё одной машины, имевшему место в сентябре 2019 года. Тогда, имея давние неприязненные отношения с соседом, он повредил его автомобиль BMW, причинив владельцу ущерб на сумму 265 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

В итоге мужчина стал фигурантом сразу четырех уголовных дел: два дела возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ, и два – по части 1 статьи 228 УК РФ. На время следствия он будет находится под стражей.

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