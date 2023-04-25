За неделю крымчане перевели мошенникам почти 12,5 млн рублей

С 17 по 23 апреля полицейскими зарегистрировано 64 заявления о дистанционных мошенничествах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 17 по 23 апреля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан почти 12,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 17 по 23 апреля полицейскими зарегистрировано 64 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на 12 миллионов 480 тысяч 955 рублей, – говорится в сообщении.

Так, 39 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности почти 10 млн рублей. 23 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов, мессенджеров и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 2,5 млн рублей. Двое крымчан лишились своих денег после скачивания сторонних приложений и после перехода по ссылкам от неизвестных источников – аферисты стали богаче на 77,5 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50