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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 7:39

В Симферополе подтопило подземный пешеходный переход на площади Куйбышева

Вышли из строя насосы, откачивающие воду из перехода
Дмитрий Коренев
Аварийная бригада уже устраняет последствия подтопления

Аварийная бригада уже устраняет последствия подтопления

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе подтопило подземный переход на площади Куйбышева. Как сообщается в телеграм-канале администрации города, аварийная бригада уже устраняет последствия подтопления.

– Подтопление произошло в связи с выходом из строя насосов, откачивающих воду из перехода, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту насосного оборудования.

В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту насосного оборудования.

Фото: Надежда ДАЦЮК

В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту насосного оборудования.

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