В Симферополе подтопило подземный пешеходный переход на площади Куйбышева

Аварийная бригада уже устраняет последствия подтопления Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе подтопило подземный переход на площади Куйбышева. Как сообщается в телеграм-канале администрации города, аварийная бригада уже устраняет последствия подтопления.

– Подтопление произошло в связи с выходом из строя насосов, откачивающих воду из перехода, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту насосного оборудования. Фото: Надежда ДАЦЮК

В настоящее время проводятся мероприятия по ремонту насосного оборудования.

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