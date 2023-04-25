Крымчанину дали пять лет колонии за хранения пороха и марихуаны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Джанкое 47-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Мужчина хранил у себя дома килограмм расфасованной марихуаной и 8,5 килограмма частей растения конопли.

– Кроме того, при обыске у него был обнаружен порох весом 1,4 килограмма, – рассказали в прокуратуре.

Крымчанина приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.