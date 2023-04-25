В Керчи перекроют улицу Чкалова 26 апреля

Участок будет перекрыт с 06:00 до 22:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 апреля в Керчи перекроют улицу Чкалова от кольца в районе 3-го Пожарно-спасательного Отряда Федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым до улицы Декабристов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Участок будет перекрыт с 06:00 до 22:00.

– Дополнительно просим автомобилистов не осуществлять парковку личного транспорта в зоне проведения ремонтных работ, – добавили в администрации.

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