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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:01

В Керчи перекроют улицу Чкалова 26 апреля

В связи с проведением ремонтных работ
Дмитрий Коренев
Участок будет перекрыт с 06:00 до 22:00

Участок будет перекрыт с 06:00 до 22:00

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 апреля в Керчи перекроют улицу Чкалова от кольца в районе 3-го Пожарно-спасательного Отряда Федеральной Противопожарной Службы ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым до улицы Декабристов. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Участок будет перекрыт с 06:00 до 22:00.

– Дополнительно просим автомобилистов не осуществлять парковку личного транспорта в зоне проведения ремонтных работ, – добавили в администрации.

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