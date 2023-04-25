Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 10:13

В Керчи женщина сбила пешехода, отвезла его домой и скрылась

Правоохранители ищут водителя
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Керчи женщина на белом автомобиле сбила 58-летнего мужчину, отвезла его домой и скрылась в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 8.20. В районе рынка на улице Горького белая машина ехала задним ходом и сбила человека. Управлявшая автомобилем женщина отвезла пострадавшего домой на улицу Гагарина. После этого она скрылась. Марка автомобиля полицейским неизвестна. Номер, предположительно, содержит комбинацию цифр 420. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Правоохранители ищут водителя.

– Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется, – говорится в сообщении.