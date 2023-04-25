Глава Крыма Аксенов: у завода «Фиолент» в четыре раза вырос объем заказов

Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

У симферопольского завода «Фиолент» в четыре раза вырос объем заказов, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Завод «Фиолент» получает новые заказы в рамках импортозамещения, в том числе на производство комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. У предприятия в 4 раза вырос объем заказов, в том числе это и гособоронзаказ, – написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что «Фиолент» получил уже 40 миллионов рублей в качестве субсидий из республиканского бюджета. Еще 70 миллионов рублей должно поступить из федерального бюджета на обновление парка станков.

– Предприятие сейчас загружено и дополнительно набирает сотрудников, – добавил Аксенов.

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