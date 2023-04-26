Погода на 26 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 апреля на Крымском полуострове относительно комфортно.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +19...+21°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Днем +19…+21°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°…+16°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Алуште +15°…+16°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +17…+18°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи +16…+18°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями
В Феодосии +15…+16°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +16…+17°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +19…+21°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Армянске +16…+18°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +17…+18°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +10…+13°.
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