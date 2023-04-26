НовостиОбщество 25 апреля 2023 22:01

Погода на 26 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 26 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе