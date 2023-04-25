Крымчанина задержали за отправку военной экипировки в Японию

Симферопольцу грозит от трех до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики задержали 22-летнего жителя Симферополя, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения из Крыма в Японию. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.

– Товар злоумышленник переправлял из Крыма в международных почтовых отправлениях. Таможенники перехватили две направлявшиеся в Японию посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета, – говорится в сообщении.

Отмечается, что при оформлении отправлений было указано, что товары имеют гражданское назначение.

Таможенники при поддержке регионального СОБРа провели в его квартире и гаражах обыски, в ходе которых нашли защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения, которые фигурант, по всей видимости, также собирался отправить за рубеж. Силовики изъяли жесткие диски, компьютеры и документы, интересующие следствие.

В отношении симферопольца возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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