Аксенов сообщил о планах строительства трассы Керчь – Феодосия – Джанкой

Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

В Крыму прорабатывается решение о строительстве трассы Керчь – Феодосия – Джанкой, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что новая трасса позволит упростить логистику, освободит центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов.

– Сейчас определяется стоимость и количество полос движения дороги. Затем план строительства новой трассы будет представлен в федеральное правительство, – написал глава республики.

Ранее Аксенов сообщил, что в симферопольского завода «Фиолент» в рамках импортозамещения в четыре раза вырос объем заказов, в том числе гособоронзаказ.

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