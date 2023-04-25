Бесплатную юридическую помощь окажут крымчанам 11 мая

11 мая в министерстве юстиции Республики Крым состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи

11 мая в министерстве юстиции Республики Крым состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Как сообщили в пресс-службе Минюста РК, он приурочен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Получить бесплатную юридическую консультацию можно будет с 10:00 до 16:00 по адресу: Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 28.

– Гражданам будут предоставлены консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, исполнительного производства, а также защиты прав граждан, – сообщили в ведомстве.

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