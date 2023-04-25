В Симферополе отдавшая полицейским наркотики женщина может сесть на 10 лет

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Симферополе 41-летнюю женщину подозревают в хранении синтетических наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Сотрудники ДПС остановили машину, чтобы проверить документы. Поведение пассажирки показалось правоохранителям подозрительным.

– На вопрос сотрудников полиции «есть ли в машине запрещенные предметы?» пассажирка ответила, что у нее при себе имеются наркотические средства, и добровольно передала желтый сверток полицейским, – отметили в МВД.

Ранее женщину не раз судили за незаконный оборот наркотиков. В свертке было 2,11 грамма производного N-метилэфедрона. Подозреваемая рассказала, что нашла наркотики на улице и хранила для личного употребления. Торговать этим веществом она не собиралась.

Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит от трех до 10 лет лишения свободы.