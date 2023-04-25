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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:00

В Симферополе продолжается ремонт автостанции «Западная»

Как сообщили в Минтрансе РК, по завершении работ для пассажиров будут созданы условия, отвечающие всем современным требованиям безопасности и комфорта
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

В Симферополе продолжаются работы по капитальному ремонту и благоустройству территории автостанции «Западная», сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Начиная с 2001 года были выполнены работы по увеличению внутренней площади автостанции. По завершении работ для пассажиров будут созданы условия, отвечающие всем современным требованиям безопасности и комфорта, – написал Лукашенко.

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

Он отметил, что сейчас станция обслуживает более 1500 человек в день.

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