В Симферополе продолжается ремонт автостанции «Западная»

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

В Симферополе продолжаются работы по капитальному ремонту и благоустройству территории автостанции «Западная», сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Начиная с 2001 года были выполнены работы по увеличению внутренней площади автостанции. По завершении работ для пассажиров будут созданы условия, отвечающие всем современным требованиям безопасности и комфорта, – написал Лукашенко.

Фото: телеграм-канал министра транспорта Крыма Николая Лукашенко

Он отметил, что сейчас станция обслуживает более 1500 человек в день.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50