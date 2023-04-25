В Симферополе установят 23 новых остановки

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Симферополе установят 23 новых остановочных павильона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– До 1 июня подрядная организация завершит монтаж 23 конструкций, – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что часть остановок оснащена «умными» модулями. Ранее новые павильоны появились на проспекте Победы, а также на улицах Беспалова и Куйбышева.

Напомним, на установку новых павильонов выделено порядка 9,4 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2023 года.