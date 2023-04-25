Симферопольские юные хоккеисты взяли серебро на турнире в Краснодарском крае

Симферопольская команда «Легион» завоевала серебряные медали Первенства Краснодарского края среди юношей 2007 года рождения и младше. Фото: хоккейный клуб «Легион»

В городе Горячий ключ прошел финальный этап Первенства Краснодарского края среди юношей 2007 года рождения и младше. Как сообщает Крымское информационное агентство, симферопольская команда «Легион» завоевала серебряные медали.

– Золотые медали выиграла команда «Акулы» из Краснодара, бронза у команды «Айсберг», представляющей Горячий ключ, – пишет агентство.

Напомним, в начале марта симферопольские кикбоксеры завоевали 23 медали на первенстве Южного федерального округа: 12 золотых медалей, 7 серебряных и 4 бронзовые.

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