В Крыму раскрыли 100% убийств, изнасилований и грабежей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году в Крыму раскрыли абсолютно все убийства, изнасилования, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и грабежи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Количество убийств сократилось на 4,8%, а фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало на 16,3% меньше. Количество разбойных нападений снизилось на 40%, краж – на 16,8%, в том числе транспортных средств – на 35,5%. Нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств зафиксировали на 19,3% меньше, а краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 12,1%.

– Уменьшилось на 1,1% число преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на 7,3% - на улицах. Количество краж, совершенных в общественных местах, стало меньше на 16,5%, на 22,4% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – рассказали в МВД.

Раскрываемость преступлений повысилась на 7,4%, а тяжких и особо тяжких – на 26%. В полиции подчеркнули, что в Крыму раскрыли абсолютно все убийства, изнасилования, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и грабежи.