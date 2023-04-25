В Черноморском районе Крыма построят гостиничный комплекс за миллиард рублей

В настоящее время в Крыму реализуется 257 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 448,95 млрд рублей Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Черноморском районе Крыма в мае текущего года начнут строить гостиничный комплекс на 122 номера. Об этом сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

– Западный Крым получит современный гостинично-рекреационный комплекс, в котором с комфортом смогут отдохнуть приезжающие посмотреть на красоты Тарханкута. Сумма заявленных инвестиций составит более 1 млрд рублей, – цитирует Кивико «Крым 24».

Напомним, в настоящее время в Крыму реализуется 257 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 448,95 млрд рублей.

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