Железная дорога в Крыму технически готова к запуску сообщения с Херсонской областью

Фото: ФГУП «КЖД» Железные дороги Крыма технически готовы запуску поездов, который планируется в мае

Власти Республики Крым ждут решения комиссии по безопасности ж/д сообщения с Херсонской областью. Железные дороги Крыма технически готовы запуску поездов, который планируется в мае, сообщил глава РК Сергей Аксенов, передает Крымская газета.

В мае планируется запустить электропоезд из Геническа в Джанкой, сейчас идет подготовка железнодорожной инфраструктуры.

– Электричка снимет массу вопросов. Грузовые перевозки тоже границу разгрузят. Ожидаем решение комиссии по вопросам, связанным с безопасностью перевозок. Подвижной состав электропоездов есть, пути – целы, – сказал Аксенов.

Напомним, в конце февраля Сергей Аксенов поддержал идею возобновления железнодорожного сообщения с Херсонской областью и другими новыми регионами РФ, если будет обеспечена безопасность. Тогда он отметил, что для этого есть вся необходимая инфраструктура.

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