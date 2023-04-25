По Арабатской стрелке в Крыму могут проложить монорельс

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По Арабатской стрелке в Крыму, помимо автомобильной дороги, могут проложить монорельс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

– Дорога по Арабатской стрелке из Крыма на материковую часть Херсонской области будет проложена – это 100%, – написал он.

Сальдо отметил, что дорога уже имеется, но ее необходимо перестроить по современным стандартам.

– Будет создана как наземная автомобильная трасса, так и, возможно, монорельсовая подвесная часть для разгрузки нижнего пути, – отметил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, в Крыму рассматривают возможность строительства трассы по Арабатской стрелке. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что готовится технико-экономическое обоснование проекта новой дороги. По его словам, трасса поможет сократить путь и упростить логистику. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею Аксенова.