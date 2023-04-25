В Севастополе раздадут 100 тысяч георгиевских лент к 9 мая

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ко Дню Победы, 9 мая, в Севастополе планируют раздать 100 тысяч георгиевских лент. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала во вторник, 25 апреля. С этого дня по 9 мая георгиевские ленты будут раздавать во всех районах Севастополя.

– Ко Дню Победы планируется раздать 100 тысяч лент, – отметили в правительстве.

Власти города-героя уточнили, что этим будут заниматься более 200 добровольцев.

– 1 мая с 11:00 до 13:00 волонтеры будут раздавать ленты в Верхнесадовом, Орловке, Каче, Орлином, Терновке и Инкермане, Балаклаве, центральной части города и в районе проспекта Генерала Острякова. 6 и 8 мая волонтеры будут работать в городских парках, на центральной площади Балаклавы, на площади Захарова и Малаховом кургане с 11:00 до 13:00. Завершится акция в День Победы в центре города, – говорится в сообщении.