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НовостиОбщество25 апреля 2023 17:49

На Арабатской стрелке хотят создать туристический кластер

С такой инициативой выступил врио губернатора Херсонской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ирина САЗОНОВА

Фото: Ирина САЗОНОВА

На Арабатской стрелке и на Черноморском побережье Херсонской области могут создать туристический кластер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Чиновник отметил, что Арабатская стрелка соединяется с Крымом недалеко от Феодосии. В Херсонской области она доходит до Геническа.

– Есть идея создать огромный туристический кластер, начинающийся на Азовском побережье Арабатской стрелки и включающий Черноморское побережье Херсонщины, а также ее заповедные зоны, – отметил Сальдо.

Врио губернатора также подчеркнул, что в настоящее время туризм выгоден во всем мире. По его словам, эта отрасль приносит существенные средства в бюджет.

Как сообщалось ранее, в Крыму рассматривают возможность строительства трассы по Арабатской стрелке. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что готовится технико-экономическое обоснование проекта новой дороги. По его словам, трасса поможет сократить путь и упростить логистику. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею Аксенова. Позднее он сообщил, что на Арабатской стрелке, помимо автомобильной дороги, могут проложить монорельс.