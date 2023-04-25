В Феодосии уничтожили четыре авиабомбы времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Во вторник, 25 апреля, в Феодосии уничтожили четыре осколочных авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Опасные предметы обнаружили в Феодосийском заливе. В 600 метрах от берега сотрудники МЧС нашли две советских авиабомбы АО-10 и еще две АО-20. Кроме того, в Керчи обнаружили артиллерийский снаряд АС-57. Его нашли в 190 метрах от берега на шестиметровой глубине.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли восемь человек и два автомобиля.