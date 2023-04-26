В Крыму 44 призывника отправились служить в военные части полуострова

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В Крыму 44 призывника отправились на срочную службу в военные части, расположенные на полуострове. Об этом сообщает «Крым 24».

Эти 44 человека – первая группа, которая отправилась на срочную службу в 2023 году. Многие юноши пришли в военкомат сами, даже не получив повестку. Призывников отправили в 126-ю отдельную гвардейскую Краснознаменную бригаду береговой обороны. Молодые люди будут служить в селе Перевальное Симферопольского района.

Всего за весеннюю кампанию в Крыму собираются отправить на службу около 2,5 тысячи юношей. Потом они смогут заключить контракт с Министерством обороны России и продолжить выполнять боевые задачи.

– Вы видите, какие у нас есть гарантии. И социальные гарантии, которые на сегодняшний день достойные, и заработная плата у военнослужащих по контракту, – отметил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма Сергей Давиденко.

Напомним, в весеннюю кампанию 2023 года из Симферополя призовут в армию около 400 человек. Военный комиссар города Александр Чепуренко отметил, что около 50% останутся в Крыму, а остальные дальше Южного военного округа не отправятся. Он уточнил, что обычно призывников отправляют на Кубань и в Ростовскую область.