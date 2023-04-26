Пик цветения: появилось красивое видео с крымского Парада тюльпанов 2023

Парад тюльпанов в Никитском саду. Фото: Наталия Богуславская/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Крымский полуостров окутан легким запахом прекрасных весенних цветов: в Севастополе и в Большой Ялте раскрыли бутоны тюльпаны.

На Южном берегу Крыма Никитский сад проводит традиционный Парад тюльпанов. В утешение тем, кто не может лично побывать на этой восхитительной весенней выставке, в соцсети появилось видео из Сада.

- Самый пик цветения уже наступил, - считает автор видео.

Всего на главной выставочной клумбе высадили 160 тысяч растений. Здесь можно увидеть и оценить 200 сортов тюльпанов, среди которых нужно выбрать самый-самый красивый, ведь идет голосование за Генерала Парада 2023.

И уже есть первые кандидатуры, такие как роскошный Королевский день.

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