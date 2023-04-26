Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха одиноких в мае 2023

В Ялте хорошо отдыхать и в одиночестве.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта и Севастополь попали в рейтинг городов, где любят проводить отпуск одинокие мужчины и женщины. Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок, выяснили, что в мае чаще всего незамужние и неженатые путешественники выбирают Сочи. Второе место у Санкт-Петербурге, а на третьем – Москва. Несмотря на закрытое небо туристы не оставили без внимания и Крымский полуостров - Ялта заняла девятое место, Севастополю досталось десятое.
Топ-10 популярных направлений для одиночного отдыха в мае 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 2150
Санкт-Петербург, 2431
Москва, 2275
Казань, 2140
Кисловодск, 2270
Анапа, 1190
Пятигорск, 1593
Калининград, 1672
Ялта, 1763
Севастополь, 2244.
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