Ялта и Севастополь вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха одиноких в мае 2023

В Ялте хорошо отдыхать и в одиночестве. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Севастополь попали в рейтинг городов, где любят проводить отпуск одинокие мужчины и женщины. Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав данные заявок, выяснили, что в мае чаще всего незамужние и неженатые путешественники выбирают Сочи. Второе место у Санкт-Петербурге, а на третьем – Москва. Несмотря на закрытое небо туристы не оставили без внимания и Крымский полуостров - Ялта заняла девятое место, Севастополю досталось десятое.

Топ-10 популярных направлений для одиночного отдыха в мае 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 2150

Санкт-Петербург, 2431

Москва, 2275

Казань, 2140

Кисловодск, 2270

Анапа, 1190

Пятигорск, 1593

Калининград, 1672

Ялта, 1763

Севастополь, 2244.

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