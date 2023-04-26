Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов предложил больше не заключать никаких сделок с Украиной. Об этом глава регионального парламента написал в своем Telegram-канале.

Константинов напомнил, что Украина 23 марта и 24 апреля атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. По его словам, таким образом Киев нарушил гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора. Случившееся председатель Госсовета назвал террористическими акциями, которые ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.

– Я остаюсь категорическим противником этой сделки, да и любых сделок, предусматривающих какие-либо обязательства со стороны Украины. Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить, – подчеркнул Константинов.

Удары по гуманитарному коридору руководитель крымского парламента назвал «фирменным украинским стилем». Константинов подчеркнул, что киевские власти не являются договороспособными.

– Потому считаю: раз не выполняются взятые перед Россией обязательства – никаких сделок впредь. Достаточно с нашей стороны было «жестов доброй воли». Ни к чему хорошему они не привели. Пора прекратить эти игры и сконцентрироваться на достижении военной победы над нацистским режимом Зеленского, – заключил председатель Госсовета.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, два дрона пытались атаковать Севастополь. Один из них уничтожили, а второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Из-за взрывов беспилотников в Севастополе повыбивало стекла в четырех жилых домах. Никто из людей не пострадал.