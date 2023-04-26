Аксенов: США готовы превратить Европу в зону отчуждения

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что США готовы превратить Европу в зону отчуждения. Такое мнение руководитель региона высказал в своем Telegram-канале.

– Сегодня памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. День 26 апреля 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, стал рубежным в истории нашей страны и всего человечества, – отметил Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что эта катастрофа затронула миллионы людей. Однако последствия аварии на АЭС могли стать еще более масштабными, если бы не героизм ее ликвидаторов.

– Вспоминая о Чернобыле, мы говорим, что это был урок для всего человечества. Сегодня очевидно, что урок не усвоен, – подчеркнул глава Крыма.

Он напомнил, что западные страны никак не реагировали на то, что Украина обстреливала Запорожскую АЭС.

– Они и их заокеанские хозяева готовы превратить в зону отчуждения не только освобожденные русские земли, не только остатки Украины, но и всю Европу, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма заверил, что Россия помешает этим планам и не даст воплотить их в жизнь. Аксенов добавил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

– Это лучшая гарантия безопасности, в том числе и ядерных объектов, – заключил он.