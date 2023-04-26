В Керчи на 9 лет посадили наркоторговца, купившего семена конопли в интернете

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В Керчи 32-летнего местного жителя признали виновным в хранении, сбыте и покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Мужчина купил в интернете семена и вырастил коноплю. Далее житель Керчи начал торговать марихуаной у себя дома. В ходе обыска у крымчанина нашли более 400 грамм конопли, которую он собирался продать. Для личного употребления мужчина хранил амфетамин и смолу каннабиса.

– Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – отметили в прокуратуре.