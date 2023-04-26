Портреты героев для акции «Бессмертный полк» будут бесплатно печатать в МФЦ в Крыму

Акция "Бессмертный полк" в 2023 году изменит формат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Распечатать портрет героя для участия в акции «Бессмертный полк» можно будет в центрах «Мои документы» по всему Крыму. Об этом сообщает министерство информационной политики республики.

- В период с 25 апреля по 5 мая при заказе печати вы получите оформленный плакат формата А-4 (в черно-белом либо цветном варианте в зависимости от возможности центра «Мои Документы») абсолютно бесплатно, - сообщили в Мининформе.

Кроме того, в центрах «Мои документы» состоится выставка «Бессмертный полк», на которой любой желающий может разместить фото своего ветерана.

Напомним, в этом году в Крыму отказались от проведения Парада Победы 9 мая и шествия «Бессмертный полк». Это сделано в целях безопасности.

В то же время акция «Бессмертный полк» изменит формат. Организаторы предложили разместить портреты героев на лобовом или заднем стекле авто, на окнах домов, а также на страницах в мессенджерах и социальных сетях.

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