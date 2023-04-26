В районе Керченской паромной переправы 26 апреля ожидается ветер до 14 метров в секунду

Во второй половине дня в проливе ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 26 апреля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, во второй половине дня в проливе ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, однако штормовых предупреждений нет.

– Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 26 апреля ветер юго-восточный 6-11 м/сек, во второй половине дня местами порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см, температура воздуха +17-19 градусов, температура воды в море +12-13 градусов, – говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 27 и 28 апреля. На полуострове ожидаются дожди, грозы и ветер до 20 м/с.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 23 апреля через пролив в обе стороны перевезли 134 968 пассажиров, 108 568 единиц автотранспорта и 13 815 железнодорожных вагонов.

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